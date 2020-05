Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.04, sul 20 - Un uragano, effetti speciali da urlo, e la classica sfida alla natura per studiare dall’interno la struttura di un tornado. Helen Hunt, Bill Paxton, Philip Seymour Hoffman diretti da Jan de Bont su un soggetto di Michael Crichton.​, ore 21.19, su Rai 4 - Claudio Santamaria e Luca Marinelli sono i protagonisti di una pellicola pluripremiata ai David di Donatello. Film subito cult., ore 22.50, su Rai Movie -Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Ginnifer Goodwin, Ben Affleck in questa pellicola del 2009, adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Greg Behrendt e Liz Tuccillo, sceneggiatori di Sex and the City. Storie parallele che si intrecciano tra di loro, con personaggi diversi ma tutti collegati tra loro., ore 21, su Sky Sport Uno - Gli Azzurri di Conte cercano la seconda vittoria a Euro 2016, di fronte Ibra e compagni., ore 21.15, Sky Cinema Io resto a casa 2 - Denzel Washington, Jodie Foster e Clive Owen in un thriller di Spike Lee. Una banda di rapinatori irrompe in una banca di New York. Un detective tratta la liberazione degli ostaggi., ore 23.27, su Premium Cinema HD - Due premi Oscar per la pellicola di Oliver Stone, che racconta la vita di Ron Kovic, reduce dal Vietnam e interpretato da Tom Cruise., ore 21.14, su Premium Cinema Comedy - Lucio, disoccupato e privo di interessi, riceve l’incarico di sostituire la sorella infermiera presso la locale casa di cura. Regia di Ceccherini, che è anche il protagonista., su Netflix - Ragazzi e ragazze single si conoscono e socializzano sulle spiagge di una località da sogno. C’è però un inghippo: per vincere 100mila dollari dovranno rinunciare al sesso., su Prime Video. Danni Harvey ha trascorso la sua vita tra le fila degli hooligan più violenti. Costretti a rientrare in città per la morte del fratello minore, ucciso in uno scontro tra tifoserie, Danny viene convinto da un detective e un vecchio amico a ritornare tra gli hooligans, in incognito., su Disney + - Jim Douglas, sfortunato pilota automobilistico, inizia a guidare un maggiolino dotato di volontà propria e si rende conto di quanto sia speciale quando un avversario tenta di rubarglielo.