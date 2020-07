La bellissima modellaè in rampa di lancio. Sulle riviste, sul web e suo social il suo nome sta iniziando a circolare e siamo sicuri che nei prossimi anni sentiremo parlare di lei., un profilo Instagram da 34 mila followers nel quale la vediamo anche indossare la, Jennifer si presenta così, come leggiamo in una recente intervista rilasciata a nonsolomodanews.it: “, le mie misure sono: 80-64-90, sono alta 165 cm e il mio numero di scarpe è 37. Capelli castani e occhi color nocciola. Sono una ragazza molto determinata, che non si ferma mai al primo ostacolo, ambiziosa, altruista, passionale, sensibile e molto empatica”., Jennifer dice: “Che cosa ricordo della mia esperienza sul set di Playboy? La felicità, la preoccupazione, l’ansia, ero molto agitata. Che cosa mi ha spinto a provare questa esperienza? Come ho detto prima, mi piace mettermi in gioco, e ci sono riuscita, quindi la voglia di fare”.