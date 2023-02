"Sempre con te. Buona fortuna per questa nuova fase. Ti amo. Ovunque andrai, io ci sarò". Insieme ad Jesé Rodriguez a Genova è arrivata anche la bellissima compagna Aurah Ruiz che non ha mancato di far sentire la propria vicinianza all'attaccante nella nuova avventura alla Sampdoria. Eccola nella nostra gallery.