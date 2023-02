Il più classico dei "She said yes" e come avrebbe potuto fare diversamente Camilla Morelli da ieri futura moglie del terzino dell'Atalanta, Davide Zappacosta. La proposta di matrimonio organizzata dal giocatore è di quelle da sogno, con petali di rose, candele, rose rosse e palloncini rossi a forma di cuore che circondavano la scritta luminosa "marry me" (sposami ndr). Il sì non è mancato, come la foto di rito postata sui social. Eccola nella nostra gallery insieme ad altre della bellissima Camilla. Auguroni!