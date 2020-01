Ospite di Vieni da me negli studi Rai, Jessica Melena, la moglie dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile, ha parlato del presente e futuro del bomber biancoceleste svelando un retroscena su come è nata la loro storia d'amore. Ecco le sue parole e le sue foto sexy nella nostra gallery.



MIO PADRE NON VOLEVA - “Non sapevo cosa volesse dire fidanzarsi con un calciatore, non conoscevo il pallone. Mio padre non vedeva la cosa di buon occhio, ora invece ama Ciro più di me. Non ascoltai mio padre, dopo 5 mesi ero incinta. Lui è carinissimo, mi dedica tutti i gol.



I VIDEOGIOCHI - "Il suo vizio? I videogiochi, ma non mi dà fastidio. Quando mi innervosisco perché gioca troppo, lui capisce al volo e smette. Ha fatto doppietta contro il Brescia, ma lasciarlo a casa da solo con tre figli è un compito molto più difficile".



FUTURO ALLA LAZIO - Se andrà al Napoli? No, resta qui alla Lazio. Abbiamo anche comprato casa da poco…“.