Dati per spacciati dalla maggior parte di tifosi e adDetti ai lavori, isono riusciti a riaprire una serie che sembrava pregiudicata irrimediabilmente. Sotto 2-0 contro i favoritissimiha dovuto fare a meno ancora una volta di, due dei migliori giocatori della squadra. In una situazione così complicata, a tenere ancora accesa la speranza non poteva che essere un campione comedi squadra con una prestazione straordinaria.Butler è uno dei migliori prospetti al Draft 2011 grazie alle sue prestazioni con Marquette. Nessuna squadra con una scelta alta decide però di fidarsi di lui, che viene selezionato solo alla numero 30 dai Chicago Bulls. La stagione di debutto in NBA sembra giustificare questi dubbi: Butler chiude a 2 punti e 1 rimbalzo di media. Cifre impietose e lontanissime dal talento mostrato successivamente.