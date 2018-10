Forse non tutti sanno che Joana Sanz, la moglie di Dani Alves, si è rifatta il seno quando era ancora molto giovane. Il terzino ex-Barcellona e Juventus e oggi al PSG non si è opposto alla scelta della bellissima moglie che ha voluto spiegare attraverso le proprie instagram stories il motivo che l'ha portata all'intervento.



“Si tratta di un tema delicato e non voglio influenzare nessuno con la mia opinione. L’ho fatto perché, purtroppo, lo stereotipo che abbiamo è quello di una donna con il seno. Per un adolescente alla quale piaceva il mondo della moda era frustrante non corrispondere a quello stereotipo. Oggi non l’avrei fatto perché per la moda non devi avere necessariamente un seno ingombrante. Anzi hanno successo ragazze con il seno più piccolo.”. Ha fatto bene? Eccola nella nostra gallery