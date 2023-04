Sono stati dei mesi complicati per Joana Sanz, l’ormai ex moglie di Dani Alves. Il brasiliano è in stato di arresto a causa di un presunto stupro che avrebbe commesso in una discoteca di Barcellona. Naturale che Joana, dopo averci pensato a lungo, abbia chiesto di rompere la relazione con il calciatore.



Ad aiutare la ragazza in questo periodo c’è stata anche la modella Sandra Tabarés che, come le vere amiche, le è stata molto vicina nel momento del bisogno. Per ringraziarla nel giorno del suo compleanno, la Sanz ha pubblicato una foto che ritrae le due che si baciano: "Buon compleanno Sandra Tabarés. Ti amo. Grazie per avermi alzato da terra e avermi riempito di nuovo di vitalità. Continuiamo ad aggiungere momenti".



