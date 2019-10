Joao Mario, centrocampista dell'Inter, in prestito alla Lokomotiv Mosca, parla dal ritiro della nazionale portoghese a SIC, dopo il suo ritorno in Portogallo: "Sono molto felice. Era un obiettivo che avevo., ecco perché ho cambiato. Volevo giocare per essere un'opzione e per fortuna sono stato convocato. Sono molto felice di essere tornato. Abbiamo partite molto importanti in vista, venerdì contro il Lussemburgo e poi l'Ucraina. Abbiamo la possibilità di vincere entrambe le partite. Credo davvero in questa squadra".



SU EURO 2020 - "Lavoro per quello. Dovrò giocare duro e bene in questa stagione per essere un'opzione. Poi vedremo. L'esperienza in Russia sta andando bene. Ho giocato molto ed è quello che volevo di più. In Russia non ho traduttori al club, Éder mi aiuta molto, ma nel calcio la lingua parlata è il campo. Volevo giocare e stare bene. Volevo competere, quindi ho cambiato squadra".