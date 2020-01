Il trequartista brasiliano del Cagliari, Joao Pedro ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Resterò qui per tutta la carriera senza dubbio, sto troppo bene e sono legato a questa società. Il presidente Giulini mi vuole bene e mi è sempre vicino. Credo che qui la bandiera sia Daniele Conti, difficile arrivare a quel livello. Io adoro il Cagliari e ogni giorno do il massimo e tutto me stesso per la squadra. La nazionale non è il primo pensiero. So che una cosa del genere potrebbe arrivare se facessi tanto bene io, ma soprattutto se fa un grande risultato il Cagliari. Il Brasile mi manca tanto, quando smetterò di giocare tornerò a casa".