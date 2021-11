Joao Pedro con la 9 agli spareggi con l’Italia? Una possibilità. Sì, perché l’attaccante del Cagliari, arrivato nel nostro Paese nel 2010, quando lo prese il Palermo, città in cui conobbe la sua attuale moglie, ha avviato le pratiche per giocare con la maglia della nazionale di Roberto Mancini.



IL BRASILE CON NEYMAR E ALISSON - Classe ’92, ex Atletico Mineiro, nel 2010 al Palermo per una stagione per poi girovagare tra Vitoria Guimaraes, Penarol, Santos, Estoril Praia e tornare definitivamente nel nostro paese nel 2014, in Sardegna. 7 gol in 12 partite in questa Serie A, il 10 del Cagliari ha indossato per 11 volte la maglia dell’Under 17 brasiliana, disputando un Mondiale, dove venne eliminato… dalla Svizzera di Seferovic e Xhaka. Con lui, davanti, Neymar e Coutinho, in mezzo al campo Casemiro, in porta Alisson. Un passato da promessa verdeoro, un futuro a possibili tinte azzurre: prassi avviate e ottimismo, Joao Pedro si candida per la maglia numero 9 dell’Italia.