Joaquin, esterno offensivo del Betis Siviglia, visto in Italia con la maglia della Fiorentina, poteva essere un giocatore del Real Madrid. Queste le parole dell'ex viola riportate da Mundo Deportivo: "Lopera (pres del Betis, ndr) ha chiesto cose impossibili a Florentino, come per esempio terminare lo stadio".