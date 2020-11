L’ex esterno offensivo della fiorentina Joaquin ha parlato ai microfoni di El Larguero dell’esperienza, non proprio positiva, avuta con il neoallenatore del Barcellona ai tempi del Valencia Ronald Koeman. Queste sono state le sue dichiarazioni:



"Non è stata un'esperienza piacevole, quello che è successo lì fa male. Se fossi il presidente, non assumerei Koeman nemmeno come operaio. Sono stato molto male, per fortuna il suo tempo al Valencia non è durato a lungo. Non ho intenzione di salutarlo. Io non sono una persona dispettosa, chi mi conosce lo sa".