. La sua ultima stagione lo ha visto con la maglia degli americani del Tampa Bay Rowdies, modesto club della seconda serie americana. Ma c’è stato un tempo in cui Joe Cole aveva ai piedi tutta l’Inghilterra calcistica: era lui l’uomo giusto per riportare gli inglesi sul tetto del mondo,in possesso della necessaria lucida follia persa però troppo presto, nel momento in cui Joe è diventato grande.Londinese puro,per. In poco tempo, Joe si prende la guida del “suo” West Ham: ne è la stella e la guida tecnica, tanto che nella stagione 2002/03, a soli 21 anni, ne diventa anche capitano. Potrebbe sembrare l’inizio di una lunga storia d’amore e di fedeltà, ma è l’esatto opposto. Nel frattempo infattied al suo posto viene promosso il tecnico della squadra riserve, Glenn Roeder. La guida tecnica di Roeder mostra subito delle lacune tanto che nella stagione 2002/03 (quella con Joe Cole capitano) ilin First Division ed i grandi club si presentano subito alla porta nel tentativo di portar via i migliori talenti degli Hammers. Ce ne sono diversi ela sua vorticosa ascesa infatti lo ha portato infatti già in Nazionale. A guidare Joe nella scelta tra le pretendenti è la stessa lucida follia che lo guida in campo:del neo proprietario miliardario Roman Abramovich. In tutto questo c’è il giovane Joe Cole, la stella più promettente del calcio inglese guidata dalla sua lucida follia.per il tecnico Claudioquel ragazzo è l’ideale per sostituire Gianfranco Zola tanto da affidargli la casacca numero 10 e il posto da titolare. Ma il patron Abramovich, che nel frattempo ha completato l’acquisto del club, non è ancora soddisfatto e decide quindi di portare allo Stamford Bridge l’allenatore del momento: quel Joséche ha appena conquistato la Champions League con il Porto. L’arrivo diin favore di una sua versione più matura, più utile alla squadra. Con il portoghese, Joe Cole diventerà un calciatore vincente portando a casa 6 dei 10 trofei conquistati in carriera.Meno fantasia, meno libertà d’azione, ma pedina fondamentale di quella squadra che dominerà nei confini nazionali. Joe Cole nei 3 anni con Mourinho allenatore diventerà un calciatore utile, moderno e vincente mapur riuscendo a portare in bacheca altri 4 titoli con la maglia dei Blues con allenatori diversi. Al termine della stagione 2009-10, Joe Cole si svincola dal Chelsea lasciando Londra da calciatore adulto, ma maledettamente normale.Lasciato il Chelsea,. I suoi compagni di squadra sono entusiasti tanto che il capitanodichiarerà “Messi può fare cose incredibili, ma tutto ciò che fa lo può fare anche Joe, se non meglio”. Nonostante gli attestati di stima, quelle con i Reds non sono stagioni memorabili per Joe, ancora alla ricerca della lucida follia ormai persa: giocherà due anni nel Liverpool, con in mezzo la parentesi francese al Lille, dove forma un trio di trequartisti niente male con i giovani Payet ed Hazard.e quindi torna a casa, nel West Ham che nel frattempo è tornato nella massima serie. Ma neanche a casa Joe ritrova sé stesso: gioca poco e segna meno.: nell’estate del 2015 passerà dall’Aston Villa al Coventry City che oltre ad essere divise da una forte rivalità, tra loro hanno anche due livelli di differenza.Terminerà la stagione all’ottavo posto in campionato. Dopodiché farà nuovamente i bagagli, stavolta più pesanti e numerosi: Joe Cole andrà a giocare negli USA, nella seconda serie americana. Saranno le ultime apparizioni dell’eterna promessa del calcio inglese, una giovane promessa maturata forse troppo in fretta.Joe Cole lascia il calcio vantando 56 presenze e 10 gol con. L’esordio arriva a 19 anni con il c.t. Sven Goran. Per la Nazionale inglese, gli anni che vanno dal 2001 al 2010 sono quelli della cosiddettacomposta, oltre che daTutti i tifosi inglesi riponevano grandi speranze in questa generazione, ma risulteranno però vane. Anche per Cole le gioie in nazionale sono poche: per un curioso caso, non gioca neanche un minuto agli Europei mentre colleziona 8 presenze ai Mondiali, raggiungendo come miglior risultato i quarti di finale nel 2006.: è la terza ed ultima partita del girone e sul risultato ancora sullo 0 a 0, Joe raccoglie una respinta alta della difesa svedese, controlla il pallone col petto e prima che possa toccare terra lo calcia al volo di collo. Un pallonetto violentissimo da 25 metri che si insacca nell’incrocio alla destra del portiere avversario. Un gol di pura tecnica e pura follia, quella lucia follia che Joe ha smarrito troppo presto.