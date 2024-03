Jordan Henderson: 'Ho sbagliato ad andare in Arabia Saudita, solo lì ho imparato molte cose su quel Paese'

Il primo ma, di sicuro, non l'ultimo. Jordan Henderson ha fatto parte della folta schiera di giocatori che nella passata estate ha fatto le valigie e si è lasciato sedurre dalle sirene arabe. L'ex capitano del Liverpool ha abbandonato l'Inghilterra ed è andato a giocare in Saudi Pro League, all'Al-Ettifaq. Un soggiorno breve il suo, però. A gennaio infatti, dopo sei mesi in Arabia Saudita, è arrivato il dietrofront. Il centrocampista è tornato in Europa e si è accasato all'Ajax. A spiegare le ragioni dei suoi due trasferimenti, è stato lui stesso al giornale olandese Parool.



PENTIMENTO - “Il campionato saudita si sta sviluppando, ma non mi sono trovato bene. Ho sbagliato ad andarci. Ripensando a quel periodo, è stata una decisione importante e sentivo che era quella giusta, ma ho sbagliato. Nella vita queste scelte possono essere chiamate rimpianti o errori, ma sono errori solo se non impari a loro e io invece ho imparato molte cose sull’Arabia Saudita. Non ho una brutta parola da dire su nessuno, ho lasciato amici con cui parlerò sempre e probabilmente c’erano ancora degli aspetti positivi che dovevano venir fuori. Alla fine però non è andata come entrambi volevamo, ma ci siamo lasciati bene. Ora sono felice qui nel far parte del progetto Ajax”. Con la maglia dell’Al-Ettifaq, ha collezionato 19 presenze.