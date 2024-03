Aston Villa-Ajax, le formazioni ufficiali: Henderson torna in Inghilterra, c'è Watkins

0-0 all'andata per l'ottavo di finale probabilmente più interessante tra quelli della Conference League: Aston Villa e Ajax sono pronte a dar vita in Inghilterra ai 90' di ritorno. Non mancano i migliori interpreti di Unai Emery, come Watkins e Douglas Luiz, mentre c'è Henderson che torna così da titolare in Inghilterra dopo l'esperienza fallimentare in Arabia Saudita.



ASTON VILLA: Martinez; Cash, Diego Carlos, Pau Torres, Moreno; Douglas Luiz, McGinn; Rogers, Bailey, Diaby; Watkins.



AJAX: Ramaj; Sutalo, Kaplan, Hato; Rensch, Henderson, Mannsverk, Sosa; Hlynsson, Brobbey, Taylor.