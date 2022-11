Jordi Alba, intervistato da Cadena Ser, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni riguardanti il suo futuro ed i Mondiali in Qatar con la Spagna: "È difficile arrivare alla nazionale spagnola quando si è così vecchi. Potrebbe essere la mia ultima Coppa del Mondo ma non rinuncio a nulla. Ora dobbiamo concentrarci sulla prima partita, contro il Costa Rica, li stiamo studiando. Vincere questo match può darci fiducia in vista del girone. Vincere la Coppa? Certo che possiamo vincere. È un torneo tosto ma penso che possiamo fare bene ed arrivare fino in fondo”.



Sulla delicata questione dei diritti umani, il laterale spagnolo si è espresso così: “Siamo tutti a favore dei diritti umani. Siamo stati chiamati a giocare qui e giocheremo qui. Speriamo che le cose migliorino dopo la Coppa del Mondo. Siamo calciatori ed anche persone. Dobbiamo concentrarci il più possibile sul calcio ma dobbiamo anche pensare a cosa sta succedendo al di fuori della nostra bolla".



Sul suo futuro al Barcellona: "Mi sono sempre fidato di me stesso e so cosa posso dare. Quando non sarò più in grado di giocare per il Barcellona, sarò il primo ad andarmene. Sono migliorato molto rispetto a quando sono arrivato. È mia intenzione rimanere fino alla fine del mio contratto perché credo di poter aiutare. Vedremo con il club”.