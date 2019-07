Il Milan ha un nuovo difensore: Lèo Duarte è virtualmente un calciatore rossonero. Durante la giornata avevamo riportato di come, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, ci fosse ormai l'accordo con il Flamengo per il trasferimento del difensore brasiliano classe 1996 a Milano.Ora arriva anche la conferma del tecnico dei brasiliani, il portoghese Jorge Jesus, che a Radio Brasil ha confermato: Sono certo che Duarte sarà un calciatore del Milan, è tutto fatto. Sta preparando il suo trasferimento in Europa, gli auguro il meglio"



I DETTAGLI - Duarte arriverà in Italia a titolo definitivo per 11 milioni di euro più bonus. Pronto un contratto di 4-5 anni, il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore.