Come riferisce TuttoSport, tutto pronto per Jorginho al Manchester City: questione di giorni se non addirittura di ore per il trasferimento del centrocampista in Premier League. Il suo agente João Santos, rientrato venerdì da Londra dopo quasi 20 giorni, è in attesa della chiamata finale della dirigenza citizens. 55 milioni di euro saranno versati nelle casse del club partenopeo, col giocatore che invece firmerà un contratto quinquennale da 4,2 milioni netti all’anno ed è pronto a volare in Inghiletrra per le visite mediche previste tra mercoledì e giovedì. Appena arriverà il bonifico dalla Gran Bretagna, il Napoli eserciterà la clausola rescissoria da 30 milioni di Fabian Ruiz ormai già virtualmente azzurro. Da registrare, però, tentativi di Real e Atlético Madrid nelle ultime ore per provare a scippare il talentuoso centrocampista.