Jorginho cambia squadra, ma resta in Premier League. Il centrocampista brasiliano naturalizzato italiano è sul punto di lasciare il Chelsea, che ha accettato l'offerta dell'Arsenal.



LE CIFRE - I Gunners allenati da Arteta, primi in classifica, hanno messo sul piatto della bilancia quasi 11 milioni di euro. Il nazionale azzurro, classe 1991 ex Napoli, è pronto a firmare un contratto fino a giugno 2024 con un'opzione per la stagione successiva.