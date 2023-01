Giovani, con stipendi non troppo alti e molto promettenti. È questo l'identikit dei giocatori che dovranno far parte del prossimo ciclo della Juventus, in attesa di capire come le decisioni della giustizia sportiva potranno cambiare il futuro immediato dei bianconeri. Giovani alla Fagioli, giovani alla Iling Junior, giovani alla... Ivan Fresneda. Il giovane esterno del Valladolid è uno dei nomi che più convincono dalle parti della Continassa. Ma vederlo arrivare in bianconero sarà molto molto difficile.



ASTA INTERNAZIONALE - Dopo l'interesse dei mesi scorsi, con anche dei contatti diretti tra Federico Cherubini e l'entourage del classe 2004, la Juve non è riuscita a presentare offerte concrete. Le notizie in arrivo dalle inchieste in cui il club è coinvolto hanno di fatto bloccato il mercato, con altre società che nel frattempo si sono inserite sul giocatore: Arsenal e, soprattutto, Borussia Dortmund. A oggi i tedeschi sono i più vicini a Fresneda, anche se ancora non è stato definito l'accordo col Valladolid. La richiesta è intorno ai 20 milioni di euro, con una specifica: che il giocatore resti in prestito al club dove è cresciuto fino a giugno. Tutte le carte sono sul tavolo, ora è il momento di chiudere. E la Juve, a ora, può solo stare a guardare.