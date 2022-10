Ha destato scalpore lo scambio di stories e messaggi privati tra Catherine Harding, la compagna del calciatore italiano del Chelsea Jorginho, e la showgirl Paula Saulino: quest'ultima è stata minacciata affinché "non mettesse più le sue mani sudicie" su Jorginho, altrimenti "non si sarebbe dovuta preoccupare degli avvocati, ma sarebbe andata a prenderla lei stessa".



Il messaggio è stato pubblicato dalla stessa Saulino in una storia su Instagram, con un commento che fa intuire cosa abbia scatenato una reazione così accecata d'ira da parte della, chiamiamola così, rivale: "Le corna fanno male alla salute".



