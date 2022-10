Il centrocampista del Chelsea, Jorginho, è entrato ufficialmente nel suo ultimo anno di contratto e in vista della prossima stagione, dopo i vari corteggiamenti fra cui anche quello della Juventus prima dell'affare Paredes, si sta guardando attorno alla ricerca della miglior occasione.



Per questo, riporta la stampa spagnola, ieri l'agente del regista italiano, Joao Santos, è stato pizzicato in quel di Barcellona, una delle piazze sempre attente al mercato dei centrocampisti con la situazione legata a Busquets che dovrà essere gestita in chiave mercato.