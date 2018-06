Secondo quanto raccontato da Il Mattino, Jorginho è finito da tempo nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola. Allo stato attuale delle cose, i Citizens hanno un accordo col calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4.2 milioni a stagione ma non con il club azzurro: 45 milioni l'offerta degli inglesi, circa 60 la richiesta di De Laurentiis. La sensazione è che a metà strada possa arrivare l'intesa. L'amore tra Pep Guardiola e Jorginho nacque nella partita di ritorno al San Paolo tra il Napoli ed il Manchester City in Champions League e lo spagnolo ribadì il suo apprezzamento nei confronti dell'italobrasiliano anche a Sarri, che rispose con un perentorio "Non ci provare nemmeno a portarlo via!"