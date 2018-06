Joao Santos, agente di Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione CalcioNapoli24 Live: “Sono in Inghilterra, precisamente a Colchester a 400 km da Manchester. La trattativa è in mano al Napoli, io come procuratore aspetto un segnale per capire cosa fare. Questa settimana qualcosa verrà fuori. Fino a venerdì sarò in Inghilterra dopo rientro per altre trattative. Sensazioni? Nel calciomercato non esistono, aspetto che Napoli e City trattino per trarre il meglio per entrambi i club. Deadline? La fa il Manchester City perchè lavorano con tre nomi in ogni ruolo, al momento non mi hanno detto nulla ma credo che Jorginho sia la loro prima scelta".