Jorginho, decisivo per l'Italia col rigore della vittoria dal dischetto contro la Spagna nella semifinale di Euro2020, parla in tv "Bellissimo. E' stata sofferta, contro una grane squadra, che ci ha fatto correre tanto. Si sapeva, abbiamo saputo soffrire, abbiamo portata alla fine, ci abbiamo creduto. Abbiamo meritato di vincere. Dopo quando calcio senti che è finita, però in quel momento ho cercato di dimenticare tutto quello che c'è intorno, di fare quello per cui mi sono allenato, controllato la respirazione e ho fatto quello che so fare. Questo gruppo non molla, l'Italia non molla mai. Questo è un gruppo meraviglioso, merita tutto il meglio. E' un gruppo che soffre insieme, gioca insieme, si scherza insieme, ogni tanto si litiga, ma è una famiglia. Chi sta in panchina aiuta l'altro, è bellissimo".