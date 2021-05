In mezzo alle maglie blue(s) del, in mezzo alle note dei, tra le corse di, le giocate di, le urla die il gol, decisivo, di Kei Havertz, c'è un po' di azzurro Italia. Jorginho, il centrocampista visto in Italia a, è il secondo italiano a vincere, giocando, una finale di Champions League con una squadra straniera dai tempi di Christian, che nel '98 la vinse con ilE non è finita qua, perché dal 2010, anno del triplete dell'Inter,è l'unico italiano ad aver vinto, giocando, una finale della massima competizione italiana per club.Contro il City l'ha decisasu imbucata geniale di. Contro il City l'ha decisa anche la prova monstre di Ngolòcostante nella sua straordinarietà., bravo a raffreddare la mente e far girare la palla sulla prima pressione, poco efficace, della squadra di Guardiola, bravissimo nel farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto, a sporcare traiettorie, pulire palloni sporchi.: non solo bello e ordinato, ma anche sporco e cattivo.Un'e unaalzate al cielo in 3 anni, per un giocatore che 11 anni fa, nel 2010, quando l'ultimo italiano entrava in campo in una finale di Champions, Marco Materazzi, "pesava 30 chili bagnato" e doveva lasciare il Verona per la Sambonifacese. Dalla provincia veronese al tetto d'Europa per un giocatore fondamentale per la nostra Nazionale, pronta a giocarsi l'Europeo:Come se la godrà anche l'Italia: "Porterò tutta la mia energia positiva. E non finisce qui. Ora c'è da vincere con gli Azzurri".@AngeTaglieri88