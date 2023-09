"È un ragazzo in prestito dal Chelsea. Vattene dall'Arsenal e digli di tornare in Brasile o in Italia, non è il benvenuto all'Arsenal. Giuro che se indossa di nuovo una maglia dell'Arsenal... Siete tifosi del Chelsea, non vogliamo Jorginho all'Arsenal: la famiglia Jorginho è feccia".





La moglie di, ha pubblicato un messaggio di insulti indirizzato alla sua famiglia, proprio dopo l'errore di campo del marito nel derby tra il suo Arsenal e il Tottenham giocato lo scorso weekend:La risposta della moglie del calciatore è appena sotto nella storia: "Mi lascia ancora perplessa il fatto che alcune persone pensino che sia lecito inviare messaggi offensivi nei confronti della mia famiglia. Gli errori accadono a tutti e nessuno sa quanto la persona in questione soffra e si senta in colpa per questo. Inviare messaggi odiosi a loro e alla loro famiglia non è accettabile". E al tifoso ha poi detto: "Dovresti essere rimosso da Instagram e vergognarti di te stesso. Sei un bullo".