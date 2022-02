Esordio ufficiale ieri con laper. L'unico volto nuovo biancoceleste arrivato dal mercato invernale è stato mandato in campo danegli ultimi minuti del match contro ile lui - felice per lla sua prima apparizione, meno per il risultato - tramite un messaggio su Instagram dà già appuntamento ai tifosi all'Olimpico per la sfida di ritorno, per provare a ribaltare il risultato.Questa la traduzione delle sue parole: "Felice per il mio esordio, in una partita impegnativa e contro un avversario difficile. Nonostante il risultato negativo, va elogiato l'atteggiamento della squadra. Saremo pronti a fare meglio davanti ai nostri tifosi! Forza Lazio!"