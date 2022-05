Il cantante Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ospite della trasmissione Supertele, condotta a Pierluigi Pardo su DAZN, ha parlato anche delle sue canzoni diffusi all’Allianz Stadium: "So che mettono le mie canzoni allo stadio della Juventus, ma non posso ripostarle perché altrimenti mi scrivono tutti. Ho amicizie nell'Inter con la famiglia Moratti, ma se devo proprio scegliere la squadra devo dire che sono un po' romanista per una serie di coincidenze, ma senza trasporto devo ammettere. Io adoro le storie del calcio, dei romanzi e delle storie che ne escono come quelle di Maradona e non solo".