Vuole giocare, con continuità.E' vero che i blancos, senza il serbo, non hanno una vera alternativa a Benzema, ma è altrettanto certo il fatto che per Zidane l'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte è solo una costosa seconda-terza scelta. Lo dicono i numeri,solo 8 delle quali da titolare, troppo poco per considerarlo una risorsa.Difficile, quasi impossibile che possa partire a titolo definitivo,(l'ha pagato un'estate fa 65 milioni di euro), più facile che il gigante classe 1997, in scadenza nel 2025, possa partire con la formula del prestito. E a queste condizioni non mancano i club interessati, soprattutto in Germania e in Italia.In Bundesliga hanno contattato il suo agente l'Eintracht Francoforte, suo ex club, e l'Hertha Berlino, a caccia di un nuovo numero 9 nonostante la presenza di Piatek, Come anticipato da Calciomercato.com , se dall'Europa arrivassero buone notizie per i rossoneri Maldini e Massara tornerebbero a cercare un vice Ibra.. Un grande investimento è escluso.