Sempre più nei guai l'attaccante del Real Madrid, Luka Jovic (obiettivo di mercato del Napoli) fuggito ormai un mese fa dalla Spagna per arrivare in Serbia e festeggiare il compleanno della bellissima fidanzata Sofija Milosevic. Il problema è che la fuga è arrivata quando il giocatore era stato messo in quarantena dal club spagnolo e l'arrivo in Serbia non era ancora permesso.



Ora i problemi con la giustizia serba tornano a farsi importanti perché riporta la stampa del paese nei prossimi giorni dovrà presentarsi davanti ai giudici del tribunale di Belgrado per rispondere all'accusa di aver violato le leggi sulla quarantena. Rischia una multa di 1.275 euro oppure gli arresti domiciliari, ma il caso più grave porta addirittura alla condanna fino a tre anni di carcere.



E così la scelta di ricongiungersi con la fidanzata potrebbe costare davvero cara al calciatore che potrà consolarsi con la compagnia della bellissima Sofija