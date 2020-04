Clasico per Fabian Ruiz sul mercato. Barcellona e Real Madrid si sfidano per riportare in patria il centrocampista spagnolo del Napoli. A cui sono stati proposti come contropartite tecniche il giovane attaccante serbo Jovic e l'esperto centrocampista croato Rakitic.



Il presidente De Laurentiis non fa sconti e chiede 80 milioni di euro cash, 20 milioni in più dai 60 milioni stanziati dal Manchester City di Guardiola. Intanto il ds Giuntoli è da tempo al lavoro per cercare di blindare Fabian Ruiz, prolungandogli il contratto dal 2023 fino al 2025. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa è frenata da una clausola rescissoria da 180 milioni richiesta da De Laurentiis.