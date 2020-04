Si parla tanto di un'interesse da parte del Real Madrid per Fabián Ruiz ed il suo agente, Alvaro Torres, ne ha confermato i contatti. Queste le sue parole ai microfoni di Canal Sur Radio:



"Interesse del Real Madrid per Fabián? Ovvio che ci siano tanti club interessati a lui, ha disputato tre stagioni di alto livello. È vero, si sono interessati e lo abbiamo comunicato al Napoli, ma ora deve concentrarsi solo alla squadra attuale. In estate si vedrà. È un centrocampista che segnerà un'era".