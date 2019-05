In un'intervista con il giornale tedesco Welt am Sonntag, Luka Jovic ha parlato del suo futuro. Dopo un'ottima stagione con l'Eintracht Francoforte, su di lui c'è forte il Real Madrid, ma non solo. "A livello fisico, la Bundesliga è molto impegnativa, ma dopo le partite contro il Chelsea o l'Inter, ho avuto la sensazione di sentirmi ancora più adatto alla Premier League o alla Serie A. Le squadre di quei campionati sono disegnate più per me. Non vedo l'ora di misurarmi coi migliori giocatori del mondo. Una cosa è certa: voglio avere successo nella mia carriera".