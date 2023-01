Vi ricordate la banca d'affari che aveva approvato il piano di finanziamenti da oltre 4 miliardi di euro per la Superlega? È tornata alla carica sul mondo del calcio e sta programmando un maxi-investimento sulla Serie A. Si tratta della multinazionale statunitense di servizi finanziari, nonché una delle banche Big Four, JPMorgan Chase.



1 MILIARDO - Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, JPMorgan sta lavorando ad un piano di investimenti che potrebbe portare una cifra compresa tra 700 milioni e un miliardo di euro attraverso finanziamenti bancari per acquistare i diritti tv del nostro massimo campionato.



I FONDI - Non una novità l'avvento di finanziatori esterni così importanti, che però in passato era stata osteggiata da presidenti come Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli, ma che ora potrebbe tornare di primo piano trovando un terreno più fertile in vista della pubblicazione dei bandi per Supercoppa e Serie A per i prossimi 3 o addirittura 5 anni.