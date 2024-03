Juan Jesus cambia foto profilo e omaggia il Black Power: la risposta 'silenziosa' alla fine del caso Acerbi

La notizia del giorno è la sentenza del Giudice Sportivo che ha assolto il difensore dell'Inter Francesco Acerbi, accusato di aver rivolto insulti razzisti a Juan Jesus. Il brasiliano del Napoli non ha risposto o rilasciato dichiarazioni ma si è limitato a cambiare la sua immagine su Instagram, impostando come sua nuova foto profilo un pugno chiuso alto. Un chiaro riferimento al gesto del movimento Black Power contro il razzismo compiuto da Tommie Smith e John Carlos alle Olimpiadi in Messico del 1968, un simbolo fatto proprio anche dal Black Lives Matter.