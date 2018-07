Il Torino non ha ancora perso le speranze di riuscire a mettere a segno il colpo Juan Jesus per rinforzare la propria difesa. Nonostante la trattativa si stia rivelando complicata per via dei dubbi del giocatore sulla destinazione granata, il brasiliano preferirebbe infatti trasferirsi in un club che giochi la Champions League o, almeno, l'Europa League, il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, è intenzionato a fare un altro tentativo per convincere il calciatore.



Juan Jesus è un giocatore che ha richiesto espressamente il tecnico Walter Mazzarri, che ha già avuto e allenato ai tempi dell'Inter.