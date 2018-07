Solamente poche settimane fa il trasferimento di Vittorio Parigini dal Torino all'Udinese sembrava essere una formalità. Invece ora la trattativa per il passaggio al club friulano del giocatore classe 1996 potrebbe sfumare.



Walter Mazzarri, infatti, durante il ritiro estivo è rimasto impressionato dalle qualità tecniche di Parigini e vuole continuare a valutare il giocatore (che è stato anche uno dei migliori in campo nell'amichevole contro il Nizza). Il Torino per il momento ha quindi bloccato la trattativa e l'impressione al momento è che se Parigini alla fine si trasferirà all'Udinese, non lo farà a titolo definitivo ma solamente in prestito.