In un'intervista rilasciata a Mundo Deportivo, l'ex terzino dell'Atletico Madrid Juanfran ha parlato del futuro di Diego Simeone:



"Mi fido di lui. Se un giorno dovrà finire il tuo tempo ai Colchoneros, allora finirà come è finito il mio, quello di Godin e quello di Gabi. L'Atletico Madrid è al di sopra di qualsiasi allenatore o giocatore e continuerà ad essere grande indipendentemente da loro. Sperò che continui per molti anni perché sono un cholista, lo sono sempre stato e sempre lo sarò. Ma questo non significa che in futuro non finirà il suo tempo, come finisce per tutti, non c'è nessun problema. Chi di noi è fuori o è dentro deve supportare la squadra".