Intervistato da TuttoSport, l'ex centrocampista della Juventus, Vladimir Jugovic, ha espresso la propria opinione su Vlahovic e Barella.



“Sinceramente in Vlahovic rivedo un po’ Vieri, mio compagno nella Juventus, nell’Atletico e nell’Inter. È un ragazzo intelligente, saprà prendere la decisione più giusta per lui. Poi, ovvio, se lo chiedesse a me, la mia risposta sarebbe scontata: consiglierei lui di andare alla Juventus. La Serie A? A me il campionato sembra in continua crescita. La qualità è aumentata nonostante gli addii di Cristiano Ronaldo e Lukaku. Quando seguo le partite, penso a Milan-Inter dell’altra sera, mi diverto perché vedo tante cose, a partire dal lavoro di grandi allenatori. Per chi stravedo?, Barella. È completo e ha fatto la differenza tanto nello scudetto dell’Inter quanto nel trionfo dell’Italia all’Europeo. Una coppa strameritata: il Mancio e Vialli sono stati straordinari".