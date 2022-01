Manca solo l'ufficialità per Julian Alvarez al Manchester City. Già da settimane il club inglese ha superato tutti per l'attaccante classe 2000 del River Plate, e le parole rilasciate nella notte dal presidente dei Milionarios Jorge Brito: "Abbiamo un accordo totale con il Manchester City per vendere Julian. Resterà in prestito qui al River Plate fino al 7 luglio".