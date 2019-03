Julio Baptista, attaccante ex Roma, Arsenal e Real Madrid, parla a Radio CRC: "Per me sono stati tre anni bellissimi in un campionato difficile. In campionato e in Champions ho fatto dei goal che non scorderò mai. Contro il Napoli feci due goal durante una partita bellissima. Quando una squadra vince tanto, diventa complicato tenere il ritmo. Arriva un momento in cui le altre squadre ti raggiungono. Il ritorno di Zidane avviene perché può dare alla squadra ancora tanto a livello di motivazioni. Arsenal-Napoli è uno scontro non semplice. Giocare all'Emirates è più fisico e veloce mentre in Italia c'è più calma. Sarà una partita incredibile. L'Arsenal sarà facilitato dal fatto di giocare in casa ma possono vincere entrambe le squadre. Adesso, non so chi potrebbe arrivare dal Real al Napoli perché il calcio italiano è difficile".