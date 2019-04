Julio Cesar non boccia Gabriel Barbosa. L'ex portiere brasiliano parla così dell'attaccante in prestito al Flamengo: "Il calcio italiano è diverso da quello brasiliano, dove gioca più sciolto e ha meno responsabilità in fase difensiva. Per questo ha fatto fatica in Serie A, però è un ragazzo di talento e che fa gol. Spero che un giorno possa tornare in Europa all'Inter, avendo lo stesso successo che ha in Brasile".