Julio Velazquez, ex-allenaotre dell'Udinese e oggi in panchina con il Deportivo Alavés sta tentando la difficile missione di salvare l’ultima della classe della Liga dalla retrocessione.



Intervistato da El Correo Álava, Velázquez ha spiegato perché crede ancora nella salvezza a cinque partite dalla fine del campionato spagnolo e a -6 dalla zona franca.



SALVEZZA - "Quando tutti ti danno per morto, hai solo da guadagnare. Non sto parlando solo per parlare, so che non è difficile, è molto difficile. Ma possiamo farcela. L'impegno, l'orgoglio e l'organizzazione ci sono".



ESPERIENZA IN SERIE A - "In Italia e Portgallo ho avuto un arricchimento personale, culturale e linguistico- esperienze meravigliose. La Serie A è un campionato più tattico, ma dove oggi si gioca più per vincere che per non perdere. essendo questo un campionato dove si acquistano molti giocatori, proprio come quello spagnolo, e a differenza del portoghese, che ha una vocazione esportatrice".