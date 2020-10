Dall'Olympique Lione è arrivata la conferma sulla trattativa con la Juventus per Mattia De Sciglio. Il direttore sportivo del club francese, Juninho, dopo la gara contro il Marsiglia ha detto: "Stiamo discutendo con lui. È una richiesta di Rudi Garcia. Non era previsto. Stiamo facendo sforzi per portare il giocatore da lui. Siamo in una trattativa avanzata. Non è fatto al 100%, ma è possibile che arrivi domani".