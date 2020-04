Junior Firpo è uno dei nomi emersi in queste ore per l'Inter. In uscita dal Barcellona, l'ex laterale del Betis può essere un'opportunità da inserire nell'operazione Lautaro Martinez qualora si procedesse davvero con contropartite tecniche; in realtà, l'idea proviene dal Barça che ha intenzione di proporla ai nerazzurri, non è una richiesta da parte di Marotta e Ausilio o dello stesso Antonio Conte. Firpo ha gamba e prospettive certamente interessanti, ma il 3-5-2 di Conte ha automatismi particolari e non si può più sbagliare alcuna scelta alla voce esterni.



Ecco perché l'offerta arriva da Barcellona destinazione Inter: Junior Firpo è nella lista delle occasioni da poter cogliere per inserirle nel discorso, di certo non è una priorità nerazzurra visto che l'intenzione è di monetizzare al massimo con Lautaro e di non inserire troppe contropartite tecniche in un eventuale affare che il Coronavirus ha certamente rallentato.