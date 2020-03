Alessandro Diamanti, fantasista ex Bologna tra le altre ed oggi impegnato tra le fila del Western United, rispondendo alle domande dei propri fan ha svelato un retroscena passato riuguardante l'Inter: "Moratti mi voleva a tutti i costi perchè gli ricordavo Recoba. In quel momento i nerazzurri erano vicini a Deco, poi presero Sneijder e quindi con me non si fece nulla".