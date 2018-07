Il Torino non ha ancora perso le speranze di riuscire a trovare un accordo con il Real Betis per acquistare Junior Firpo. Il problema in questo caso non è di natura economica, ma risiede nel fatto che la società spagnola ritiene il terzino domenicano un elemento importante della propria squadra.



Il Torino nel frattempo si sta cautelando tenendo viva la trattativa per Kieran Gibbs del West Bromwich. Se l'affare Firpo non si dovesse sbloccare, allora sarà Gibbs il rinforzo per la fascia mancina di Walter Mazzarri.