Salvatore Sirigu sarà, ovviamente, il titolare, Salvador Ichazo sarà il secondo portiere e Antonio Rosati il terzo: è questo l'ordine gerarchico degli estremi difensori del Torino scelto dal tecnico Walter Mazzarri.



Se sulla titolarità di Sirigu c'erano pochi dubbi, qualcuno in più era invece legato a chi tra Ichazo e Rosati sarebbe stato scelto come secondo portieri: il ballottaggio sembra averlo vinto l'uruguaiano con l'ex Perugia sarà invece il terzo. Per quanto riguarda l'altro portiere in rosa, Andrea Zaccagno, il Torino gli sta cercando una squadra dove mandarlo a giocare in prestito.